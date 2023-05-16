МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов вторника подешевел уже четвертую сессию подряд, продолжив коррекционное снижение после существенного укрепления в начале мая, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Доллар и юань выросли к рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,24 рубля, до 80,4 рубля, юаня — на 11 копеек, до 11,49 рубля, курс евро повысился на 1,12 рубля, до 87,52 рубля.

Объем торгов юанем составил 84,44 миллиарда рублей против 83,97 миллиарда по доллару и 36,7 миллиарда по евро.

Курс доллара при этом вырос на 1,57%, юаня — на 0,97%, а евро — на 1,3%.

ПРОДОЛЖЕНИЕ КОРРЕКЦИИ РУБЛЯ

"Рубль во вторник продолжил слабеть…. В целом ослабление рубля продолжается в первую очередь в рамках коррекции по сравнению с началом мая. Утренняя статистика из Китая, не оправдавшая рыночные ожидания, напоминает о рисках более слабого роста российского экспорта, чем ранее ожидалось. Тем не менее, в текущих условиях такие данные не оказывают ярко выраженное влияние на рубль", — говорит Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Рубль продолжил корректировать майский рост

По мнению Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", курс национальной валюты реагирует главным образом на динамику объемов поступающей экспортной выручки и активность спроса на инотсранную валюту со стороны импортеров. При этом позитивно на позициях рубля сказывается сокращение дисконта Urals к Brent. "Разница, по данным на 14 мая, составила 23,9 доллара против апрельской оценки в 26,3 доллара", — дополнил он.

В свою очередь, Владимир Евстифеев из банка "Зенит" считает, что давление на рубль оказывают риски сокращения поставок нефти из России на фоне ограничительной политики стран Запада.

"Геополитический фактор также находится в активном состоянии. Такое положение дел не способствует росту интереса к рублю, а экспортеры могут не спешить с конвертацией экспортной выручки на фоне слабеющей российской валюты. Затраты в налоговый период мая оцениваем в 2,3 триллиона рублей, что почти на 20% меньше апрельских расходов, соответственно и поддержка рубля будет менее выраженной", — дополняет эксперт.

ПРОГНОЗЫ

Бахтин отмечает, что уже на будущей неделе российская валюта начнет получать поддержку со стороны налогового периода. По оценке эксперта, в среду курс доллара будет находиться в диапазоне 78-81 рубля.

Григорьев считает, что курс доллара будет находиться в похожих рамках на торгах среды. Его прогноз курса доллара на среду — диапазон 78,5 — 81,5 рубля.

"Возросшая волатильность рубля в последние недели может быть обусловлена разнонаправленными факторами: от конвертации валюты компаниями для уплаты дивидендов до ее покупки с целью финансирования выхода нерезидентов из бизнеса в РФ. Таким образом, краткосрочная перспектива рубля выглядит умеренно-негативно, что не исключает движение к недавним максимумам 81-82 рубля за доллар", — заключает Евстифеев.