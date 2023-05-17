МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США являются самым большим должником в мире, а их валюта перестает быть нейтральной, заявил в интервью РИА Новости известный инвестор Джим Роджерс Доллар и юань выросли к рублю

"Люди начинают отказываться от использования доллара, в частности, потому что США являются крупнейшей страной-должником в истории. Многие начинают задумываться над тем, хотят ли они использовать эту валюту, поскольку у нее могут возникнуть проблемы в будущем. Вы также знаете, что международная валюта должна быть абсолютно нейтральной. Любой может использовать ее для любых целей, для чего угодно. Но сейчас Вашингтон меняет правила игры, и если они разозлятся на вас, они могут вас отключить", — сказал Роджерс, комментируя перспективы использования доллара в будущем.

По словам инвестора, сегодня даже дружественные США страны допускают возможность того, что и к ним могут быть применены подобные рестрикции. "Поэтому, теперь многие среди друзей Америки ищут что-то, что могло бы конкурировать с долларом. И этот процесс ускоряется, поскольку многие партнеры США беспокоятся о том, что с ними может что-то случиться", — указал он.

Роджерс полагает, что на сегодняшний день в мире пока не нашлось равнозначной замены или хотя бы конкурента доллару США. Как полагает известный американский инвестор, на такую роль мог бы претендовать китайский юань, однако тот не является полностью свободно конвертируемой валютой.

"Таким образом, я не знаю, что это будет, но мир движется. Многие из друзей Америки пытаются найти что-то, что будет конкурировать с долларом и, в конечно счете, заменит его. Это произойдет. Это всегда происходило. И время Америки подойдет к концу. Время американского доллара подходит к концу", — заключил собеседник агентства.