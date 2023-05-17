МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс евро слабо снижается к доллару в среду утром перед публикацией данных об инфляции в еврозоне, которые могут подтвердить ускорение темпов роста цен, свидетельствуют данные торгов. Взаперти до июля: доллар ограничил свободу

По состоянию на 8.32 мск курс евро к доллару снижается до 1,0860 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0863 доллара.

Курс доллара к иене в то же время растет до 136,75 иены со 136,38 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,08%, до 102,64 пункта.

Инвесторы ожидают выхода макроэкономической статистики. В полдень Евростат опубликует окончательную оценку годовой инфляции в еврозоне по итогам апреля. Предварительная оценка показала ускорение инфляции до 7% в годовом выражении с 6,9% месяцем ранее.

В то же время на доллар может продолжать влиять вторничная макростатистика. Так, объем розничных продаж в США в апреле увеличился на 0,4% по отношению к марту. А промпроизводство в США за прошлый месяц неожиданно выросло на 0,5% в месячном выражении, аналитики ждали, что показатель останется неизменным.