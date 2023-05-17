МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Австралийский доллар упал в среду после того, как переговоры по потолку госдолга в США не принесли значимых результатов и тем самым оказали поддержку американскому доллару. Слабость роста заработков в Австралии также омрачает настроение инвесторам. Новозеландский доллар держался лучше, инвесторы ждут обнародования нового бюджета. Доллар и юань выросли к рублю

Пара австралийский доллар/доллар США упала до минимума сессии 0,6645 после выхода отчета, показавшего, что в 1-м квартале рост зарплат в Австралии почти не ускорился по сравнению с предыдущим. Это позволит Резервному банку Австралии пока не повышать процентные ставки.

В ходе предыдущей сессии пара снижалась на 0,7%, приблизившись к двухнедельному минимуму 0,6637. Сопротивление пары теперь расположено около 0,6690.

Отсутствие значимого прогресса в переговорах о повышении полотка долга и сильные экономические данные в США, подтолкнувшие трейдеров к пересмотру прогнозов понижения процентных ставок, оказали поддержку американской валюте.

У новозеландского доллара дела обстояли лучше, чем у австралийского. Пара новозеландский доллар/доллар США выросла на 0,3%, до 0,6248. Инвесторы полагают, что Резервный банк Новой Зеландии будет вынужден более агрессивно повышать процентные ставки, чтобы побороть инфляцию. На предыдущих торгах пара снизилась на 0,2%.

В четверг будет представлен новый бюджет Новой Зеландии. Ожидается, что прогноз роста экономики будет понижен. Новозеландское правительство готовит меры поддержки для лиц, пострадавших от циклона, а также планирует увеличить расходы на оборону. Почти 80 процентов американцев ожидают договоренности по госдолгу

"Местные инвесторы начинают оценивать бюджет, рынки облигаций нервничают из-за предложения облигаций, а валютные рынки обеспокоены реакцией рейтинговых агентств на новый бюджет, надеясь, что рейтинги будут повышены, но при этом опасаясь обратного", — говорится в аналитической записке ANZ.

Ставки по двухлетним свопам в среду выросли на 8 базисных пунктов, до однонедельного максимума 5,1250%. Накануне они выросли на 11 б.п.

Рынки почти уверены, что на заседании на следующей неделе РБНЗ поднимет ключевую ставку на 25 б.п., до 5,5%. По их оценкам, ставка достигнет пика на уровне 5,65% позднее в этом году.