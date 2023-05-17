МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту против евро, также отойдя от дневных минимумов к евро и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже. Австралийский доллар упал на торгах среды

Курс евро расчетами "завтра" на 11.01 мск евро снижается на 3 копейки, до 87,49 рубля, доллара — повышается на 35 копеек, до 80,75 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,51 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра курс евро максимально прибавлял до 87,97 рубля, юаня — до 11,54 рубля, доллара — до 80,85 рубля. Всё это происходит после предыдущих четырех сессий ощутимого падения курса рубля, в ходе которых доллар, в частности, максимально прибавлял 4,78 рубля (с учетом утреннего роста в среду).

Давление на российскую валюту продолжает оказывать снижение активности на рынке экспортеров, завершивших активные конверсионные операции, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Утром доллар целился на отметку 81 рубль, после чего немного отступил. Мы считаем, что преодоление данного значения в рамках ближайших торговых сессий вполне вероятно. У доллара сохраняется потенциал для роста, при этом курс может вернуться в "узкий" коридор восходящего тренда, который находится выше отметки 82,5 рубля", — добавляет он.

Судя по характеру торгов, около уровня 80 рублей за доллар даже не произошло значительной фиксации прибыли, заработанной на быстром снижении курса рубля, рассуждает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Сильным сопротивлением росту доллара выступает район 81,5 рубля. Вряд ли удастся его пройти без остановок в условиях текущей существенной перепроданности рубля", — заключает он.