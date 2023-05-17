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2023
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Курс доллара на Мосбирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля
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Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до... ПРАЙМ, 17.05.2023
валюта, рынки, новости, россия, доллар, рубль, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки.
К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до 81,03 рубля.
Курс юаня при этом повышается на 5 копеек, до 11,54 рубля, евро — на 36 копеек, до 87,89 рубля.