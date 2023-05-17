МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 81 рубля впервые с 28 апреля этого года, следует из данных торговой площадки. Американский инвестор объяснил, почему доллар теряет лидирующие позиции

К 14.30 мск курс доллара повышается на 64 копейки, до 81,03 рубля.

Курс юаня при этом повышается на 5 копеек, до 11,54 рубля, евро — на 36 копеек, до 87,89 рубля.