МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара ускорил рост по отношению к евро после публикации данных о темпах инфляции в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Рубль на Мосбирже перешел к росту в среду

По состоянию на 14.23 мск курс евро к доллару снижается до 1,0835 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0863 доллара. До публикации статистики курс евро к доллару снижался примерно до 1,0860 доллара.

Курс доллара к иене к 14.23 мск растет до 136,98 иены со 136,38 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,33%, до 102,91 пункта.

В полдень Евростат опубликовал окончательную оценку темпов годовой инфляции в еврозоне по итогам апреля. Итоговый результат совпал с предварительной оценкой и прогнозами аналитиков: потребительские цены выросли на 7% в годовом выражении против 6,9% месяцем ранее. За апрель цены выросли на 0,6%, аналитики ожидали роста на 0,7%.

Инвесторы ожидают данных четверга по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики ждут, что за неделю по 13 мая показатель снизится на 10 тысяч после того, как в предшествующую неделю показал рост на 22 тысячи, достигнув максимума с октября 2021 года. Эти данные покажут, в каком состоянии находится рынок труда и каковы могут быть темпы экономического роста. В свою очередь, такая информация принимается в расчет Федеральной резервной системой США при решении по учетной ставке.