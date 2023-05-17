МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия и Иран обсуждают взаимные расчеты в юанях, в целом более 80% расчетов страны ведут сейчас в национальных валютах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Постпред отметил интерес в АСЕАН к диалогу по взаиморасчетам в нацвалютах

"Мы обсуждали сегодня эти вопросы очень подробно, был Минфин и Центральный банк с нашей стороны, и со стороны иранских коллег… У нас уже порядка 80% расчетов идет в национальных валютах, в риалах и рублях. Доля евро и доллара, других валют составляет менее 20%… Рассматриваем также валюту других стран, в том числе юани, это тоже одно из направлений… Наши банки работают в этом направлении", — сказал он, отвечая на вопрос, удалось ли достигнуть сближения по вопросу расчетов в нацвалютах или валютах третьих стран.