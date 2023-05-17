МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает расти по отношению к евро и иене в среду вечером после публикации статистики по рынку недвижимости США, свидетельствуют данные торгов. Доллар вырос до шестинедельного максимума

По состоянию на 18.42 мск курс евро к доллару снижался до 1,0831 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0863 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 137,57 иены со 136,38 иены. До выхода статистики евро и иена также дешевели к американской валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,37%, до 102,95 пункта.

Трейдеры в среду оценивают американскую статистику. Так, количество новых домов в США, строительство которых было начато в апреле, выросло на 2,2% по сравнению с пересмотренным показателем марта и составило 1,401 миллиона, что практически совпало с прогнозом аналитиков.

Инвесторы также продолжают следить за ситуацией вокруг государственного долга США. Днем ранее президент страны Джо Байден принял в Белом доме лидеров конгресса для обсуждения повышения этого потолка и предотвращения суверенного дефолта.

По итогам встречи Белый дом заявил, что Байден оптимистично смотрит на перспективы разрешения проблемы, однако считает, что на данном направлении предстоит "еще много работы" по ряду сложных вопросов. При этом в администрации США также сообщили, что президент поручил представителям сторон продолжать ежедневно проводить встречи по неразрешенным аспектам проблемы вокруг госдолга.