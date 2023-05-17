МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды укрепился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 79,86 рубля и 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар продолжил рост к евро и иене после выхода статданных по США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 53 копейки, до 79,86 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,4 рубля, курс евро понизился на 94 копейки, до 86,58 рубля.