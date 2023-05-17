МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Рубль по итогам торгов среды развернулся к росту на фоне дорожающей нефти, прервав тем самым серию из четырех сессий снижения подряд, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Доллар и юань подешевели к рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 53 копейки, до 79,86 рубля, юаня — на 9 копеек, до 11,4 рубля, курс евро понизился на 94 копейки, до 86,58 рубля.

Объем торгов юанем составил 107,05 миллиарда рублей против 92,92 миллиарда по доллару и 36,81 миллиарда по евро.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом к 19.40 мск повышался на 2,67%, до 76,91 доллара за баррель.

РАЗВОРОТ РУБЛЯ

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что рост нефтяных цен в мире оказал поддержку курсу рубля даже в условиях укреплявшегося глобально доллара. Доллар продолжил рост к евро и иене после выхода статданных по США

Схожей позиции относительно причин сегодняшнего укрепления отечественной валюты придерживается и аналитик "БКС Мир инвестиций" Денис Буйволов. "Вероятно, наблюдавшаяся в последнее время волна ослабления российской валюты — следствие просадки нефтяных цен во второй половине апреля. В начале мая котировки черного золота отыграли часть потерь и с тех пор держатся недалеко от 75 долларов, так что, по-видимому, вскоре можно ждать периода стабилизации курса рубля", — отмечает он

"Накануне, вероятно, ослабление рубля было связано со снижением активности на рынке экспортеров и ростом активности со стороны импортеров, нарастивших покупки иностранной валюты для расчетов. Также рост доллара наблюдается по отношению к другим мировым валютам. Индекс доллара (DXY) вернулся выше 102 пунктов. В свою очередь, переломить ситуацию в течение дня рублю помогла растущая нефть, а также спекулятивное закрытие длинных позиций на фоне фиксации прибыли", — заключает София Кирсанова из УК "Первая".

ПРОГНОЗЫ

Григорьев полагает, что в четверг курс доллара еще может протестировать отметку в 81 рубль, однако в дальнейшей перспективе у рубля сохраняется потенциал к укреплению на фоне усиления продаж валюты экспортерами в конце месяца.

По прогнозу Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, курс рубля на торгах четверга будет находиться в диапазоне 83-85 рублей, а курс юаня — 11-11,5 рубля.

"Полагаем, что новый уровень консолидации пара доллар-рубль может найти немного ниже отметки 80 рублей. Следует учесть и приближение налогового периода, который при относительно невысокой ликвидности валютного рынка в конце каждого месяца оказывает локальную поддержку рублю", — говорит Буйволов