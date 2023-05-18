Курс рубля в начале торгов демонстрирует разнонаправленную динамику
Курс рубля в начале торгов снижается к доллару и евро, но прибавляет к юаню
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, но прибавляет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 79,96 рубля, европейской – до 86,66 рубля, китайской — теряет до 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышался на 10 копеек — до 79,96 рубля, юаня – снижался на 2 копейки, до 11,38 рубля, евро — рос на 8 копеек, до 86,66 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20230518/840624718.html
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