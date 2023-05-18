МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов четверга снижается к доллару и евро, но прибавляет к юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 79,96 рубля, европейской – до 86,66 рубля, китайской — теряет до 11,38 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль завершил торги среды ростом, прервав серию из четырех сессий падения

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск повышался на 10 копеек — до 79,96 рубля, юаня – снижался на 2 копейки, до 11,38 рубля, евро — рос на 8 копеек, до 86,66 рубля.