МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Австралийский доллар упал в четверг после выхода слабых данных по рабочим местам, повысивших вероятность того, что на заседании в июне Резервный банк Австралии оставит процентные ставки без изменений. Новозеландский доллар подрос после обнародования нового бюджета, предполагающего значительные госрасходы, способные усилить инфляционное давление. Индекс потребительского доверия в Австралии опустился в мае

Пара австралийский доллар/доллар США опускалась до минимума сессии 0,6630, но нашла поддержку и стабилизировалась на уровне 0,6648, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущего дня. По итогам предыдущей сессии пара выросла на 0,1%.

Занятость в Австралии неожиданно снизилась в апреле после двух месяцев подряд превышающего прогнозы роста, тогда как уровень безработицы вырос до трехмесячного максимума. Перегретый рынок труда Австралии, возможно, начинает остывать.

Учитывая также вялость роста зарплат, рынок повысил оценку вероятности того, что на июньском заседании РБА сделает паузу в повышении ставок. Правда, на рынке допускают повышение ставок в августе или сентябре.

Управляющий РБА Филип Лоу "возможно, припас еще одно повышение ставок на ближайшие месяцы, поскольку данные по занятости по-прежнему очень сильны, хотя и немного снизились в апреле", говорит Рассел Чеслер из VanEck.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,2%, по 0,6254. В ходе предыдущей сессии пара поднималась на 0,3%, до 0,6273. Второстепенное сопротивление находится на уровне скользящей средней за 14 дней 0,6264, а поддержка — на уровне скользящей средней за 21 день 0,6227.

Правительство Новой Зеландии в четверг сообщило о более существенном, чем прогнозировалось, бюджетном дефиците. Снижение объема налоговых поступлений, высокая инфляция и замедление роста экономики ударили по госфинансам. Правительство также больше, чем ожидали на рынке, расширило программу выпуска облигаций для финансирования возросшего дефицита.

"Налогово-бюджетные прогнозы носят более экспансионистский характер, чем мы ожидали, — отмечают аналитики Westpac. — Соответственно, в краткосрочной перспективе бюджет будет усиливать инфляционное давление".

"В РБНЗ уже предупреждали об угрозе более существенного наращивания государственных расходов, — говорят в Westpac. — Теперь их опасения оправдались, и это поддерживает наше мнение о том, что РБНЗ, вероятно, поднимет ключевую процентную ставку до более высокого уровня, чем 5,5%, обозначенные в его прошлых прогнозах".

В ANZ также ожидают стимулирующего воздействия со стороны бюджета и теперь прогнозируют повышение процентной ставки в июле, до 5,75%, в дополнение к повышению на 25 базисных пунктов, ожидаемому на следующей неделе.