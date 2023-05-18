МОСКВА, 81 мая — ПРАЙМ. Китайский юань в четверг упал до самой низкой отметки против доллара США с декабря. Инвесторов оттолкнули экономические данные, указывающие на то, что восстановление китайской экономики после пандемии COVID выдыхается. Стратегический резерв нефти в США упал до минимума с сентября 1983 года

В среду пара доллар США/юань поднялась выше психологически значимой отметки 7, и инвесторы ждали реакции Народного банка Китая, который через установку срединного курса юаня мог бы просигнализировать о намерении вмешаться для замедления падения китайской валюты.

Перед открытием рынка центральный банк установил срединный курс юаня на уровне 6,9967 за доллар против 6,9748 днем ранее.

Аналитики Maybank не увидели никакого сигнала в новом фиксинге, который оказался ниже их ожиданий.

После открытия торгов на спот-рынке пара доллар США/юань торговалась по 6,9988, а к середине сессии — уже по 7,0024. Пара достигала отметки 7,0097, самой высокой со 2 декабря 2022 года.

Вин Тхин, главный валютный аналитик Brown Brothers Harriman, отмечает, что слабость юаня по-прежнему определяется разочаровывающими данными, которые подстегивают ожидания, связанные со смягчением политики Народного банка Китая.

Разочаровывающие данные по экономической активности в апреле усилили пессимизм, порожденный ранее снижением индексов менеджеров по снабжению (PMI) и слабостью индексов потребительских цен. Инвесторы усомнились в темпах восстановлениях экономики Китая, а также начали учитывать в котировках более высокую вероятность смягчения денежно-кредитной политики китайским центральным банком.

Аналитик ANZ Кхун Гох тоже объясняет падение юаня слабыми данными, а также укреплением доллара США. При этом он ожидает роста китайской валюты позднее в этом году.

К середине торгового дня индекс доллара упал до 102,826 с уровня закрытия предыдущей сессии 102,882.

Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,0162.