МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара незначительно растет к евро перед выходом макроэкономической статистики в США, свидетельствуют данные торгов. Доля доллара в платежах через SWIFT достигла максимума с апреля 2020 года

По состоянию на 8.48 мск курс евро к доллару снижается до 1,0831 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,084 доллара.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 137,53 иены со 137,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,05%, до 102,93 пункта.

В четверг минтруда США опубликует данные по числу первичных заявок на пособие по безработице в США. Аналитики предполагают, что за неделю по 13 мая показатель снизился на 10 тысяч после роста на предыдущей неделе на 22 тысячи, до максимума с октября 2021 года.

Статистика по безработице может повлиять на следующий шаг Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Решения регулятора, как правило, отражаются на валютных курсах. После очередного повышения ставки в начале мая на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%, ФРС заявила, что в кредитно-денежной политике может наметиться смягчение.

Сейчас, согласно CME Group, 71,6% аналитиков прогнозируют, что на своем следующем заседании 13-14 июня ФРС оставит ставку на текущем уровне. Оставшиеся 28,4% считают, что регулятор повысит ее еще на 25 б.п. Неделю назад этого ожидали лишь 11% экспертов.