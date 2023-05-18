МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс рубля притормозил в падении против доллара и перешел к росту против евро в отсутствие значимых факторов для направленной динамики, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Доллар укрепился на фоне оптимизма в связи с переговорами по госдолгу США

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.12 мск повышается на 10 копеек, до 79,96 рубля, евро — снижается на 20 копеек, до 86,39 рубля, а юаня – на 5 копеек, до 11,35 рубля, следует из данных Московской биржи.

С утра доллар максимально дорожал до 80,49 рубля, евро — до 87,26 рубля.

В четверг доллар будет торговаться в диапазоне 79,5-80,5 рубля ввиду отсутствия значимых драйверов к формированию направленной динамики, полагает Егор Жильников из Промсвязьбанка.