МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, перед публикацией статистических данных из США, свидетельствуют данные торгов. Юань опустился до пятимесячного минимума в четверг

По состоянию на 13.28 мск курс евро к доллару снижается до 1,0809 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0840 доллара. курс доллара к иене увеличивается до 137,73 иены со 137,69 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,24%, до 103,13 пункта.

Рынки пребывают в ожидании американской статистики. Так, позже в четверг днем минтруд США опубликует данные о числе первичных заявок на пособие по безработице. Аналитики полагают, что за неделю по 13 мая показатель снизился на 10 тысяч после роста на предшествовавшей неделе на 22 тысячи, до максимума с октября 2021 года.

Также в четверг будут опубликованы данные о количестве сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США. Аналитики полагают, что показатель в апреле снизился до 4,3 миллиона следок с 4,44 миллиона в марте.