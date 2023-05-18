МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль в четверг пытается стабилизироваться и перейти к росту курса против основных торгуемых на Московской бирже валют, включая доллар, после нескольких дней ослабления, следует из данных торгов. ЦБ обсудит включение в среднесрочный прогноз ожиданий по курсу рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.06 мск повышается на 21 копейку (0,2%), до 80,07 рубля, юаня — снижается на 5 копеек (0,4%), до 11,35 рубля, евро — опускается на 13 копеек (0,1%), до 86,45 рубля.

Объем торгов юанями с начала сессии составляет 80,2 миллиарда рублей, евро — 37,8 миллиарда, долларом — 82,2 миллиарда.

РУБЛЬ ИЩЕТ БАЛАНС

Российская валюта в четверг пытается стабилизироваться после сильного падения курса в предыдущие торговые сессии. В частности, доллар от минимумов 11 мая к 17 мая дорожал максимально на 5,83 рубля.

"Слишком мало спекулянтов и инвесторов, которые обычно и двигают курс на ожиданиях его будущих уровней исходя из сигналов с мировых рынков и других факторов. Основные игроки сейчас у нас — импортеры и экспортеры, совершающие операции в соответствии со своими текущими потребностями в иностранной валюте и рублях. А они обусловлены прошлой динамикой мировых цен на сырье, которая с определенным временным лагом влияет на экспортную выручку и в конечном счете на текущий курс рубля", — комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

При этом стоимость нефти за баррель сорта Brent снижается примерно на 0,7%, до 76,5 доллара.

ПРОГНОЗЫ

В ближайшие дни рубль может показывать разнонаправленную динамику, но в связи с вероятным усилением продаж валюты на следующей неделе рубль, вероятно, покажет более выраженное укрепление, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

В целом можно говорить о попытках российской валюты стабилизироваться на новых уровнях, вблизи значимого диапазона 81–82 рубля за доллар, оценивает Антон Кравченко из УК "Первая".

"В скором времени на поддержку рублю придут ключевые российские экспортеры. Традиционно в конце месяца они будут выплачивать НДПИ. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", — добавляет он.

Если суммировать объемы в рублях по трем ключевым валютам за первый квартал 2021 года – получается 17,1 триллиона, против 10,2 триллиона рублей в первом квартале 2023 года: общая ликвидность снизилась на 40%, рассуждают аналитики УК "Альфа-Капитал", говоря о возросшей волатильности торгов.

"Поэтому сейчас, когда на рынок выходит крупный покупатель или продавец валюты, курс двигается в одну или другую сторону. Ничего страшного в этом нет, когда изменения происходят в пределах 10-20%", — заключают они.