МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Курс доллара увеличил темпы роста по отношению к евро и иене в четверг после выхода статистики по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.04 мск курс евро к доллару снижался до 1,077 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0840 доллара, курс доллара к иене увеличивался до 138,6 иены со 137,69 иены. До выхода статистики показатели находились на 1,0812 доллара и 137,82 иены соответственно. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 18.05 мск рос на 0,65%, до 103,56 пункта.

Валютные трейдеры оценивают данные по США. Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 13 мая, уменьшилось на 22 тысячи с показателя предыдущей недели, до 242 тысяч. Аналитики в свою очередь ждали уменьшения показателя до 254 тысяч.

При этом количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке страны в апреле уменьшилось на 3,4% по сравнению с показателем марта — до 4,28 миллиона при прогнозе снижения до 4,3 миллиона.