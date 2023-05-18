МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга ослаб к доллару и почти не изменился к юаню: иностранные валюты закрыли торги на отметках 80,22 рубля и 11,4 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Брокер ITinvest конвертирует валюту недружественных стран в рубли 13 июня

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 36 копеек, до 80,22 рубля, курс юаня почти не изменился и остался на отметке 11,4 рубля, курс евро при этом символически снизился на 3 копейки, до 86,55 рубля.