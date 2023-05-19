МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов снижается против доллара и евро, стабилен к юаню: курс американской валюты к текущему моменту повышается до 80,31 рубля, европейской – до 86,58 рубля, китайской — колеблется около 11,4 рубля, следует из данных Московской биржи. Рубль тормозит в падении к доллару в четверг

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск повышается на 9 копеек, до 80,31 рубля, евро – на 3 копейки, до 86,58 рубля, курс юаня почти не меняется около 11,4 рубля.