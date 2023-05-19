МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу утром достаточно стабилен, несколько увеличиваясь к евро и снижаясь к иене, после данных о снижении заявок на пособие по безработице в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.40 мск курс евро к доллару снижается до 1,0763 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0770 доллара.
Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 138,41 иены со 138,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,02%, до 103,57 пункта.
Американская валюта реагирует на данные четверга. За неделю по 13 мая число первичных заявок на пособие по безработице в США уменьшилось на 22 тысячи, до 242 тысяч. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 10 тысяч.
Эти данные демонстрируют охлаждение рынка труда, что может упрочить вероятность паузы в цикле ужесточения кредитно-денежной политики Федеральной резервной системой США, о которой регулятор заявил в начале мая после очередного повышения учетной ставки. Сейчас, согласно CME Group, уже 63% аналитиков ждут такой паузы.
https://1prime.ru/Forex/20230519/840635852.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.