МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс рубля перешел к росту и против доллара, и евро, и юаня, следует из данных торгов на Московской бирже. В ЦБ ожидают "иранского сценария" на российском фондовом рынке

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.12 мск снижается на 28 копеек, до 79,94 рубля, евро — на 35 копеек, до 86,20 рубля, юаня – на 5 копеек, до 11,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

Ранее утром доллар максимально дорожал до 80,58 рубля, евро – до 86,79 рубля, юань – до 11,44 рубля.

Курс продолжает искать равновесие недалеко от отметки 80 рублей за доллар, полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

"Ждем снижения волатильности курса, быть может, небольшого ослабления доллара на приближении пика налогового периода. В июне рубль начнет получать поддержку от увеличенной продажи валюты экспортерами, которым понадобятся рубли для выплаты дивидендов", — добавляет он.

Пока же ожидать сильного укрепления рубля не приходится: по оценкам Минфина РФ, поступление нефтегазовых доходов в бюджет отстает от плана, и среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года, комментирует Егор Жильников из Промсвязьбанка.

"Курс завершит пятничные торги в диапазоне 79,5-80,5 рублей за доллар с ориентиром на верхнюю границу – четких драйверов для формирования направленной динамики не наблюдается", — заключает он.