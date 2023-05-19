МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс доллара перешел к снижению по отношению к евро без особых новостей, ранее в пятницу американская валюта укреплялась, свидетельствуют данные торгов. Число жалоб финомбудсмену на обмен валюты в банках возросло в разы

По состоянию на 13.54 мск курс евро к доллару растет до 1,0793 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0770 доллара. Утром, напротив, доллар незначительно укреплялся к европейской валюте.

Курс доллара к иене в то же время уменьшается до 138,22 иены со 138,70 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,26%, до 103,31 пункта.

На валютном рынке к концу недели нет значимых новостей или макростатистики, которая бы определила значимые движения в основных валютных парах. Новой порции важных данных можно ждать только после выходных.

Так, в среду Федеральная резервная система (ФРС) США опубликует протокол своего последнего заседания, состоявшегося 2-3 мая. Из него рынок надеется почерпнуть подсказки относительно следующего шага регулятора. Очередное заседание Федрезерва пройдет 14 июня.

А затем, в четверг, бюро экономического анализа министерства торговли США выпустит вторую оценку роста ВВП США в первом квартале. Согласно первой оценке, ВВП в первом квартале вырос на 1,1% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).