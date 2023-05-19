МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем растет против основных торгуемых на Московской бирже валют в условиях психологической поддержки дорожающей нефти и слабости доллара на форексе, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Совдир Segezha Group рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался 33 копейки, до 79,89 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,37 рубля, евро — на 11 копеек, до 86,44 рубля.

Объем торгов юанями составил 95,1 миллиарда рублей против 25,2 миллиарда по евро и 60 миллиардов по доллару.

Доллар падал при этом на 0,4%, юань – на 0,3%, евро — на 0,2%.

РУБЛЬ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ВВЕРХ

Российская валюта в пятницу отталкивается вверх после преобладавшего в предыдущие торговые сессии ощутимого падения. В частности, доллар от минимумов 11 мая к максимумам 17 мая дорожал на 5,83 рубля. В текущем росте психологическая поддержка рублю приходит от внешних рынков.

"Внешний фон для рубля достаточно благоприятен: нефтяные цены после снижения второй половины предыдущей сессии сегодня восстанавливаются. Правда, рублю необходимо закрепление котировок нефти на более высоких уровнях, чтобы показать устойчивое укрепление", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"В пятницу рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок, а также коррекции вниз доллара на форексе", — добавляет Иван Капустянский из УК "Первая".

При этом стоимость нефти к 16.08 мск росла на 1,9%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,3%, до 103,2 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

В скором времени на поддержку рублю придут ключевые российские экспортеры с продажей валютной выручки, полагает Капустянский из УК "Первая".

"Традиционно в конце месяца они будут выплачивать НДПИ, под что и будет конвертироваться валюта. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", — добавляет он.

Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение сессии этой пятницы: 79–81 рубль, 85–87 рублей и 11,15–11,5 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.