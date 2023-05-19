Рубль растет в условиях дорожающей нефти и слабости доллара
МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Рубль в пятницу днем растет против основных торгуемых на Московской бирже валют в условиях психологической поддержки дорожающей нефти и слабости доллара на форексе, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.00 мск снижался 33 копейки, до 79,89 рубля, юаня – на 3 копейки, до 11,37 рубля, евро — на 11 копеек, до 86,44 рубля.
Объем торгов юанями составил 95,1 миллиарда рублей против 25,2 миллиарда по евро и 60 миллиардов по доллару.
Доллар падал при этом на 0,4%, юань – на 0,3%, евро — на 0,2%.
РУБЛЬ ОТТАЛКИВАЕТСЯ ВВЕРХ
Российская валюта в пятницу отталкивается вверх после преобладавшего в предыдущие торговые сессии ощутимого падения. В частности, доллар от минимумов 11 мая к максимумам 17 мая дорожал на 5,83 рубля. В текущем росте психологическая поддержка рублю приходит от внешних рынков.
"Внешний фон для рубля достаточно благоприятен: нефтяные цены после снижения второй половины предыдущей сессии сегодня восстанавливаются. Правда, рублю необходимо закрепление котировок нефти на более высоких уровнях, чтобы показать устойчивое укрепление", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"В пятницу рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок, а также коррекции вниз доллара на форексе", — добавляет Иван Капустянский из УК "Первая".
При этом стоимость нефти к 16.08 мск росла на 1,9%, до 77,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,3%, до 103,2 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.
ПРОГНОЗЫ
В скором времени на поддержку рублю придут ключевые российские экспортеры с продажей валютной выручки, полагает Капустянский из УК "Первая".
"Традиционно в конце месяца они будут выплачивать НДПИ, под что и будет конвертироваться валюта. Пик налоговых выплат придется на 29 мая", — добавляет он.
Ориентиры для курса доллара, евро и юаня на завершение сессии этой пятницы: 79–81 рубль, 85–87 рублей и 11,15–11,5 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
https://1prime.ru/Forex/20230519/840641779.html