МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс евро растет по отношению к доллару в пятницу вечером после трех торговых сессий снижения подряд, свидетельствуют данные торгов. Московская биржа начала торги первым БПИФом на юаневые облигации

По состоянию на 17.39 мск курс евро к доллару рос до 1,0795 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,077 доллара, курс доллара к иене снижался до 138,44 иены со 138,7 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 103,33 пункта.

За предыдущие три дня евро подешевел к доллару почти на 1%, а с начала недели европейская валюта снизилась на 0,5%.

Иена также дорожает к американской валюте после шести торговых сессий снижения. Однако по итогам недели, вероятнее всего, останется в минусе — с понедельника курс иены снизился на 2%.

На следующей неделе инвесторы ждут протокол майского заседания Федрезева, по итогам которого регулятор в очередной раз повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Также будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.