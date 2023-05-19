МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Курс рубля вырос к доллару, юаню и евро по итогам торгов пятницы, однако заметно снизился ко всем трем валютам по итогам недели, следует из данных Московской биржи. Япония намерена расширить антироссийские санкции, сообщили СМИ

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 22 копейки, до 80 рублей, юаня — на 3 копейки, до 11,37 рубля, евро — на 5 копеек, до 86,5 рубля.

При этом на 20.00 мск июльский фьючерс на нефть марки Brent понижался на 0,2%, до 75,8 доллара за баррель.

Объем торгов юанем за пятницу составил 117,78 миллиарда рублей против 69,74 миллиарда по доллару и 30,17 миллиарда по евро.

Доллар за неделю вырос на 2,08 рубля, юань — на 24 копейки, евро — на 1,66 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРОВАЛСЯ

"Российская валюта за неделю показала снижение более чем на 2% по отношению к доллару США. Национальная валюта снизилась в район 80 рублей за доллар США. При этом стоит отметить, что в последние два торговых дня котировки стабилизировались на комфортных для импортеров и экспортеров уровнях", — считает Евгений Линчик из УК "Первая".

Среди негативных для рубля факторов он отметил рост индекса доллара выше 103 пунктов, новые санкции со стороны США и ЕС. Фактором поддержки отечественной валюты на следующей неделе, по мнению аналитика, могут стать российские экспортеры, которые традиционно в конце месяца будут выплачивать НДПИ с пиком выплат 29 мая.

"Валютные пары завершают неделю ниже краткосрочных уровней… 87,5 рубля по евро и 11,5 рубля по юаню, что указывает на возможность развития их нисходящей коррекции и укрепления рубля в том числе благодаря налоговому периоду конца месяца. На прошедшей неделе в целом рубль был склонен к ослаблению против доллара, евро и юаня, к которым за последние 5 дней потерял около 2,7%, 2,5% и 2% соответственно", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Приближение налогового периода должно обеспечить дополнительный спрос на рублевую ликвидность. В то же время немало будет зависеть от внешнего фона. В случае благополучного разрешения ситуации вокруг повышения потолка госдолга США глобальный риск-аппетит улучшится, доллар пойдет на ослабление к основным валютам, а цены на нефть получат поддержку", — считает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

Он полагает, что в случае благоприятного исхода курс доллара может опуститься до 77-78 рублей. При этом давление на рублевые активы могут оказывать усиление санкционного давления и угроза эскалации конфликта на Украине. Прогноз аналитика по курсу доллара на следующую неделю — диапазон 77,5-80,5 рубля.

"Наши ориентиры для курса рубля к доллару, евро и юаню на торги этого понедельника: 79–81 рубль, 85–87 рублей и 11–11,5 рубля соответственно", — заключает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.