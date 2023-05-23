Экономист Кулаков: в сложившейся вокруг госдолга США ситуации следует обратить внимание на юань
МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В сложившейся вокруг госдолга США и возможного дефолта ситуации следует обратить внимание на китайский юань и на те проценты по вкладам в китайской валюте, которые предлагают российские кредитные учреждения, рассказал в эфире радио Sputnik президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков.
Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна до 15 июня потеряет возможность выполнять свои финансовые обязательства, если решение о повышении госдолга не будет принято к началу месяца.
По словам Кулакова, доллар долгое время был второй по популярности валютой в России после рубля. Согласно данным ЦБ на 1 февраля 2023 года, на руках у россиян находится 105,4 миллиарда долларов, добавил он.
"На фоне слухов о дефолте США и крахе американской валюты резонно возникает вопрос: в какую финансовую корзину переложить эти накопления? Российские банки сегодня активно предлагают депозиты в китайской валюте. Ставки по ним ниже, чем по рублевым депозитам, но выше, чем по вкладам в долларах. В среднем они составляют около 3%. Популярность и значимость юаня для мировой экономики стремительно растет. За десять лет китайская валюта по отношению к российской выросла в той же пропорции, что и доллар США", – отметил эксперт.
Кулаков назвал еще один возможный вариант – индийские рупии.
"Еще одна валюта, которая стала активнее использоваться в международной торговле и, следовательно, появилась на счетах россиян – индийская рупия. Отечественные банки готовы предложить депозиты в рупиях также с тремя процентами годовых. Но вклады в отечественной валюте на сегодняшний день выглядят привлекательнее, поскольку можно разместить свободные средства под восемь-девять процентов годовых в системообразующих банках, что гарантирует сохранность вложений", – добавил эксперт.
Он подчеркнул, что важно дифференцировать вложения, не собирать все свободные средства в одной "корзине" и не заключать долгосрочных договоров по депозитам, чтобы иметь возможность маневра.
https://1prime.ru/Forex/20230523/840657198.html