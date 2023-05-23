МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. В сложившейся вокруг госдолга США и возможного дефолта ситуации следует обратить внимание на китайский юань и на те проценты по вкладам в китайской валюте, которые предлагают российские кредитные учреждения, рассказал в эфире радио Sputnik президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" Кирилл Кулаков. Россиянам дали совет, как накопить финансовую подушку

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что страна до 15 июня потеряет возможность выполнять свои финансовые обязательства, если решение о повышении госдолга не будет принято к началу месяца.

По словам Кулакова, доллар долгое время был второй по популярности валютой в России после рубля. Согласно данным ЦБ на 1 февраля 2023 года, на руках у россиян находится 105,4 миллиарда долларов, добавил он.

"На фоне слухов о дефолте США и крахе американской валюты резонно возникает вопрос: в какую финансовую корзину переложить эти накопления? Российские банки сегодня активно предлагают депозиты в китайской валюте. Ставки по ним ниже, чем по рублевым депозитам, но выше, чем по вкладам в долларах. В среднем они составляют около 3%. Популярность и значимость юаня для мировой экономики стремительно растет. За десять лет китайская валюта по отношению к российской выросла в той же пропорции, что и доллар США", – отметил эксперт.

Кулаков назвал еще один возможный вариант – индийские рупии.

"Еще одна валюта, которая стала активнее использоваться в международной торговле и, следовательно, появилась на счетах россиян – индийская рупия. Отечественные банки готовы предложить депозиты в рупиях также с тремя процентами годовых. Но вклады в отечественной валюте на сегодняшний день выглядят привлекательнее, поскольку можно разместить свободные средства под восемь-девять процентов годовых в системообразующих банках, что гарантирует сохранность вложений", – добавил эксперт.

Он подчеркнул, что важно дифференцировать вложения, не собирать все свободные средства в одной "корзине" и не заключать долгосрочных договоров по депозитам, чтобы иметь возможность маневра.