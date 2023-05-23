МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль слабо снижается к доллару и евро и стабилен к юаню в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Американская валюта торгуется на уровне 80,21 рубля, китайская — 11,37 рубля, европейская — 86,73 рубля. Аналитик раскрыл, кто поддержит рубль на следующей неделе

К 7.02 мск курс доллара растет на 6 копеек — до 80,21 рубля, курс юаня не меняется и остается на уровне 11,37 рубля, курс евро растет на 4 копейки — до 86,73 рубля.