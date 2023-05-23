МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене во вторник утром демонстрирует разнонаправленную динамику в ожидании выхода макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Аналитик раскрыл, кто поддержит рубль на следующей неделе

По состоянию на 8.04 мск курс евро к доллару снижается до 1,0808 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0813 доллара, курс доллара к иене опускается до 138,47 иены со 138,6 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,04%, до 103,24 пункта.

Позднее во вторник будет опубликована статистика деловой активности в еврозоне. Аналитики прогнозируют, что композитный индекс (PMI) этого показателя в промышленности и сфере услуг, по предварительной оценке, снизится до 53,7 пункта с 54,1 пункта в апреле.

Затем бюро переписи населения американского министерства торговли опубликует данные о продажах новых домов в апреле. Как полагают аналитики, продажи новостроек в стране снизились по отношению к марту на 2,9%, до 663 тысяч.

Трейдеры также продолжают следить за новостями вокруг ситуации с потолком госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Мак-Карти заявил после встречи с президентом Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров, а Байден назвал встречу с Мак-Карти продуктивной. По словам президента, на встрече еще раз было подтверждено, что возможность дефолта не рассматривается, и необходимо двигаться к двухпартийной договоренности.

В то же время Мак-Карти отметил, что бездействие Байдена может привести к дефолту США, и хотя время до 1 июня ещё есть, у законодателей должно быть не более трёх суток на изучение окончательной договоренности.