МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Китайский юань во вторник колебался вблизи пятимесячных минимумов, продолжив снижение после комментариев представителей Федеральной резервной системы, оказавших поддержку американскому доллару. Россиянам дали совет, в какие валюты вложиться ввиду угрозы дефолта США

Трейдеры полагают, что падение юаня от текущих уровней будет ограниченным. По их словам, слабость восстановления китайской экономики уже в значительной степени учтена в котировках. Они отмечают, что Народный банк Китая обещал поддерживать стабильность рынка, что должно сдержать крупномасштабные продажи юаня.

К середине континентальной сессии юань торговался примерно по 7,0500 за доллар США, на 0,27% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Ранее китайский центральный банк установил более низкий срединный курс юаня. Если во второй половине сессии юань не начнет восстанавливаться, то может закрыться на самой низкой отметке более чем за пять месяцев.

Индекс доллара США вырос после выступления президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он заявил, что в текущем году Федеральная резервная система может поднять ключевую процентную ставку еще на 50 базисных пунктов.

Комментарии Булларда поддержали спрос на доллар.

Давление на юань оказала также сохраняющаяся геополитическая напряженность.

И все же трейдеры не ожидают панических распродаж китайской валюты. Экономист GF Securities Го Лэй отмечает отсутствие оснований для продолжительного и быстрого ослабления юаня.

"Экономика США не выдержит слишком радикального повышения ставок, так что разница между ставками не будет оказывать длительной поддержки доллару", — пишет он, отмечая, что "замедление экономики Китая полностью учтено в котировках валютного рынка".

Трейдеры также ожидают вмешательства со стороны Народного банка Китая, если юань будет падать слишком быстро. В выходные китайский центральный банк пообещал сдерживать биржевые спекуляции и призвал ключевых игроков рынка поддерживать стабильность валютного рынка.