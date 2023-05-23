МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Курс рубля не демонстрирует значительных изменений к основным торгуемым иностранным валютам в первой половине торговой сессии вторника, следует из данных Московской биржи. Аналитик раскрыл, кто поддержит рубль на следующей неделе

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.28 мск растет на 10 копеек, до 80,25 рубля, курс юаня не меняется по отношению ко вчерашнему закрытию и остается на отметке 11,37 рубля, курс евро — снижается на 2 копейки, до 86,66 рубля.

При этом июльский фьючерс на нефть марки Brent также почти не меняется в цене. Его стоимость снижается лишь на 0,04%, до 75,96 доллара за баррель.

"На валютном рынке Мосбиржи сформировалась безыдейность, при этом торговая активность продолжила снижаться. Мы полагаем, что на рынке снижается участие как экспортеров, так и импортеров… Стоит заметить, что на внешних рынках аналогично не наблюдалось высокой волатильности — индекс DXY продолжает консолидироваться около отметки 103 пунктов", — говорит Егор Жильников из Промсвязьбанка.

По его прогнозу доллара сегодня будет торговаться в диапазоне 79-80,5 рубля в отсутствие явных драйверов к формированию однозначной динамики.

Но Андрей Кочетков из "Открытие Инвестиции" полагает, что отечественная валюта в течение дня все же может предпринимать попытки укрепления вследствие продаж валюты экспортерами.