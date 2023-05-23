ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ призывает правительства России и Китая активизировать создание эффективной системы расчетов в рублях, юанях и валютах других стран ШОС и БРИКС, заявил председатель ВЭБа Игорь Шувалов на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. Новак назвал долю нацвалют в расчетах между Россией и Ираном

"Мы призываем и правительство Российской Федерации, и наших партнеров из Китайской Народной Республики действовать как можно активнее для того, чтобы такая инфраструктура в кратчайшие сроки появилась и не только обеспечивала двусторонние потребности, но и позволяла проводить операции в валютах стран-участниц ШОС и БРИКС", — сказал Шувалов.

Углубление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, о котором говорили лидеры двух стран в марте, невозможно без создания "совершенно новой инфраструктуры", чтобы поддерживать это сотрудничество и торговые операции, подчеркнул Шувалов.

Он напомнил, что сегодня товарообмен между Россией и Китаем стремится к 200 миллиардам долларов. "Мы понимаем, что объем 200 миллиардов долларов – не финальная цель. Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и Китаем будет только нарастать", — считает глава ВЭБа.

В январе этого года Шувалов заявил журналистам, что ВЭБ продолжает работать над обслуживанием взаимных расчетов в нацвалютах в рамках ШОС, ЕАЭС и с другими странами, однако публичную информацию об этом будут предоставлять аккуратно, чтобы избежать санкционных рисков.

В марте, в рамках визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву по приглашению президента РФ Владимира Путина, лидеры двух стран подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.

В межгосударственное объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – международная организация, основанная лидерами России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В 2017 году к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а в сентябре 2022 года началась процедура вступления Ирана.