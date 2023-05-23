ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что чем раньше финансовые институты Китая "обкатают" модель платежей и расчетов с Россией, исключающую доллар, тем более защищенной будет его финансовая система. Страны G7 обвинили Китай в нерыночных практиках

Выступая во вторник на сессии российско-китайского бизнес-форума в Шанхае, Костин отметил, что новая модель финансового взаимодействия России и КНР невозможна без скорейшего возобновления сотрудничества ведущих российских банков с ключевыми китайскими государственными финансовыми институтами. Оно было приостановлено в 2022 году.

"Российская сторона понимает роль и масштабы вовлеченности Китая в глобальную финансовую систему и с уважением относится к необходимости минимизировать возможные риски и угрозы. По-своему понятна логика "переключения" крупнейшими китайскими банками своих российских операций на пока "неподсанкционных" российских партнеров", — отметил глава ВТБ.

"Однако, на мой взгляд, такая стратегия не имеет перспектив. Сегодня под санкциями находится уже более 80% активов российского банковского сектора, а полное "отключение" оставшихся может произойти в любой момент", — подчеркнул он.

Жесткие ограничения наложены и на крупнейшие российские компании, и санкции США уже начинают распространяться и на китайские компании, отметил Костин.

"Поэтому, чем раньше китайские финансовые институты "обкатают" исключающую доллар модель платежей и расчетов с таким крупным торгово-экономическим партнером, как Россия, тем более защищенной будет его финансовая система при любом развитии событий", — заключил он.