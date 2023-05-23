ШАНХАЙ, 23 мая — ПРАЙМ. Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти с нынешних 18% в экспорте и 27% в импорте, в Сбербанке в этом году будет десятикратный рост количества операций в юанях, заявил глава Сбербанка Герман Греф. Костин заявил о возможностях юаня заменить доллар

"Доля юаня в экспортно-импортных операциях России будет и дальше расти. За год доля юаня в экспортных операциях России выросла с 2 до 18%, в импорте — с 5 до 27%, это впечатляющая динамика", — сказал Греф во вторник на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Он добавил, что в банке также видят существенный интерес клиентов к нацвалютам дружественных стран в целом, и юань здесь безусловный лидер. "В 2023 году мы ожидаем десятикратный рост количества операций в юане по сравнению с прошлым годом", — добавил глава Сбербанка.

По данным ЦБ, доля "токсичных" валют в расчетах за экспорт России по итогам 2022 года упала до 48% с 87%, а в расчетах за импорт — до 46% с 65%. При этом основными бенефициарами такой динамики стали рубль и юань: для расчетов за экспорт на них на начало года приходилось 34% и 16% соответственно, а за импорт — 27% и 23% соответственно. Доля прочих дружественных валют в экспорте составляла 2%, в импорте — 4%.