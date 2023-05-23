МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Юань сейчас способен полноценно заменить доллар во внешнеторговых расчетах РФ и Китая, для этого уже создана необходимая инфраструктура, поделился мнением с РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Юань нацелился на новый пятимесячный минимум во вторник

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе российско-китайского бизнес-форума заявил, что страны будут повышать независимость двустороннего финансового взаимодействия, проводя расчеты в нацвалютах. Премьер отметил, что в 2021 году только около четверти расчетов между Россией и Китаем проводилось в национальных валютах, а в прошлом году – уже почти две трети.

"Тенденция перевода расчетов в национальные валюты будет способствовать и кредитованию в соответствующих валютах, в первую очередь, на государственном уровне. Юань на текущем этапе способен полноценно заменить доллар во внешнеторговых расчетах РФ и Китая, для этого создана полноценная финансовая инфраструктура в РФ", — отмечает эксперт.

По его мнению, другие валюты на горизонте нескольких лет могут быть почти полностью вытеснены в товарообороте России и Китая. Для проникновения юаня на другие рынки требуется подписание дополнительных межстрановых соглашений о предоставлении ликвидности в юанях, налаживания контрагентских соглашений между банками: открытие корсчетов, доступ к валютному обмену между банками по курсам, близким к биржевым.

"Непосредственно рост товарооборота в юанях не скажется на объемах поставок, но снизит риски блокировок и ускорит процедуры согласования переводов и платежей", — также обратил внимание эксперт.