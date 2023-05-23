МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Стоимость евро снижается к доллару после выхода статданных в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в еврозоне снизился в мае

По состоянию на 12.22 мск курс евро к доллару снижается до 1,0791 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0813 доллара.

Курс доллара к иене в то же время опускается до 138,3 иены со 138,6 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растёт на 0,15%, до 103,35 пункта.

Валютные инвесторы оценивают статданные. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, снизился до 53,3 пункта с 54,1 пункта в апреле.

Позднее во вторник будут опубликованы данные, которые тоже могут повлиять на курс доллара к евро. Так, эксперты полагают, что продажи новостроек в США в апреле снизились по отношению к марту на 2,6%, до 665 тысяч.