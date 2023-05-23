МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Доллар США растет уже второй день подряд, причем в ходе этого роста он достиг шестимесячного максимума против японской иены. Укрепление американской валюты происходит на фоне ожиданий того, что процентные ставки в США будут оставаться высокими в течение более длительного периода времени. В то же время инвесторы продолжают нервничать ввиду тупиковой ситуации в переговорах о потолке госдолга в США. Аналитик оценил способность юаня заменить доллар в расчетах России и Китая

В понедельник несколько высокопоставленных представителей ФРС намекнули на то, что центральному банку предстоит еще немало работы в плане ужесточения денежно-кредитной политики.

Президент ФРС-Миннеаполис Нил Кашкари заявил, что ключевая процентная ставка может "превысить 6%", чтобы инфляция могла вернуться к целевому уровню ФРС 2%, а президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард сказал, что, ставку в этом году, возможно, придется повысить еще на 50 базисных пунктов.

После заявлений представителей американского центрального банка трейдеры повысили оценки вероятности того, что ставки ФРС будут оставаться на повышенном уровне. Вероятность повышения ставки в июне теперь оценивается почти в 30%, а в декабре ключевая ставка, по мнению рынка, будет составлять около 4,75%.

"Воинственные комментарии представителей ФРС повысили ожидания, связанные со ставками, и это была одна из причин общего укрепления доллара", — отметил Нилс Кристенсен, главный аналитик Nordea.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против других основных валют, вырос на 0,3%, до 103,53, оставаясь недалеко от достигнутого на прошлой неделе максимума примерно за два месяца 103,63.

В еврозоне рост деловой активности в мае остался устойчивым, хотя и замедлился немного сильнее прогнозов, так как доминирующая в блоке сфера услуг сбавила обороты, а спад в производственном секторе углубился. На это указывают данные S&P Global, опубликованные во вторник.

Пара евро/доллар США снизилась на 0,3%, до 1,0778. С начала месяца она опустилась уже почти на 2%, растеряв рост, накопленный за два месяца.

Британский фунт проигнорировал повышение прогноза роста экономики Великобритании Международным валютным фондом и в ходе торгов опускался на 0,5%, до одномесячного минимума 1,2373, после выхода неоднозначных данных, указавших на рост активности в сфере услуг и продолжение ее спада в производственном секторе.

Предварительные результаты опроса менеджеров по снабжению (PMI) для США ожидаются позднее во вторник.

Инвесторы также обеспокоены приближением крайнего срока для повышения потолка госдолга США, что ослабляет склонность инвесторов к риску, оказывая поддержку американскому доллару, который считается активом-убежищем.

Президент Джо Байден и спикер палаты представителей Кевин Маккарти в понедельник завершили свои обсуждения, так и не придя к соглашению. До возможного дефолта осталось лишь 10 дней. Маккарти заявил, что договоренности по госдолгу США будут достигнуты

"Рынки ожидают достижения какой-нибудь договоренности", — говорит Кристенсен.

"Если она будет достигнута, это повысит интерес к рискованным активам, что может быть негативным фактором для доллара", — добавляет он.

Доходность краткосрочных казначейских облигаций США подскочила на фоне рыночной нервозности. Так, у одномесячных бумаг она выросла до рекордного уровня 5,904%.

На торгах в Азии пара доллар США/японская иена приблизилась к шестимесячному максимуму 138,88, но на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,1%, по 138,5.

Пара австралийский доллар/доллар США снизилась на 0,5%, до 0,6623, а пара новозеландский доллар/доллар США — на 0,5%, до 0,6252.

Пара доллар США/китайский юань на оффшорных торгах держалась вблизи недавно достигнутого пятимесячного максимума. На момент написания статьи пара торговалась по 7,0675.

Народный банк Китая в понедельник оставил ключевые процентные ставки без изменений. Ослабление юаня и увеличение разницы в доходности гособлигаций в Китае и США ограничивают возможности для существенного смягчения денежно-кредитной политики в целях стимулирования восстановления китайской экономики после пандемии COVID.