МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Рубль во вторник остается в "боковой" динамике: немного повышается к евро и юаню, но практически стабилен к доллару, следует из данных торгов. Евро слабеет после выхода данных о снижении деловой активности в еврозоне

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск снижался на 10 копеек, до 80,05 рубля, евро терял 35 копеек, до 86,34 рубля, юаня – 5 копеек, до 11,32 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 80,3 миллиарда рублей против 27,2 миллиарда по евро и 69,7 миллиарда по доллару.

Доллар при этом снижался к рублю на 0,15%, юань – на 0,4%, евро – тоже на 0,4%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта во вторник продолжает незначительные колебания: повышенная волатильность предыдущих недель затухает, а курс доллара стабилизируется около психологически значимого уровня 80 рублей.

"Российская валюта во вторник торгуется нейтрально по отношению к доллару. Курс остается в узком диапазоне 79,5 – 81 рубль. На российском валютном рынке наблюдается относительная безыдейность, в том числе на этом фоне снижается торговая активность", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Стоимость нефти к 16.29 мск росла на 0,9%, до 76,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,3%, до 103,5 пункта, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску и отчасти компенсируя позитив от роста нефти.

ПРОГНОЗЫ

Среди ожидаемых факторов поддержи рубля на этой неделе можно выделить подготовку экспортеров к выплате НДПИ в конце месяца: пик налоговых выплат придется на 29 мая, говорит Капустянский из УК "Первая".

Президент Владимир Путин распорядился установить с 1 июня лимит в размере 1 миллиарда долларов в месяц для покупки валюты в пользу компаний-нерезидентов, покидающих с разрешения правительственной комиссии российский рынок, отмечает Евгений Кошелев из Росбанка.

"До введения данного ограничения в некоторых случаях, прописанных правкомиссией, применялся лимит в размере 150 миллионов долларов в день, однако даже с учетом данных ограничений волатильность валютного курса оставалась высокой ввиду негативного накопленного эффекта", — комментирует он. В частности, на фоне падения ликвидности рынка недружественных валют данный негативный накопленный эффект мог стать одной из причин интенсивного ослабления рубля в течение апреля, полагает эксперт.

"Новое правило покупки валюты не лишено исключений. Правкомиссия, вероятно, сохранит за собой право не применять данный лимит для некоторых случаев – о них пока не говорится. Также пока не говорится о дополнительных регламентах: будет ли сохраняться ежедневный лимит на покупки валюты (для низколиквидного валютного рынка это требование также критично), а также как будет распределяться лимит между компаниями, если будут получены несколько разрешений на продажу бизнеса и репатриацию средств", — говорит Кошелев.

"В любом случае, мы позитивно оцениваем данное решение и видим в нем поддержку нашего прогноза укрепления рубля в направлении 73-75 против доллара на горизонте ближайших месяцев. Тактически укрепление может реализоваться по мере приближения налоговых дат в конце мая и июня, а также конверсии валюты для выплаты дивидендов со стороны экспортных компаний в течение июня-июля", — резюмирует он.