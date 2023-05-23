МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Курс доллара перешел к небольшому снижению к иене во вторник вечером после выхода американской макростатистики по рынку недвижимости, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепился против большинства валют на фоне комментариев ФРС

По состоянию на 17.55 мск курс доллара к иене опускался до 138,55 иены с уровня прошлого закрытия в 138,6 иены, до выхода статистики доллар дорожал до 138,64 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0779 доллара с 1,0813 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.55 мск рос на 0,25%, до 103,46 пункта.

Продажи новых домов в США в апреле увеличились на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 683 тысяч. Аналитики ждали снижения показателя до 656 тысяч с изначального уровня марта в 683 тысячи.

В эту среду валютные инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

В четверг же будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.