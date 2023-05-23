МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Курс доллара перешел к небольшому снижению к иене во вторник вечером после выхода американской макростатистики по рынку недвижимости, свидетельствуют данные торгов.

Денежные купюры США

Доллар укрепился против большинства валют на фоне комментариев ФРС

По состоянию на 17.55 мск курс доллара к иене опускался до 138,55 иены с уровня прошлого закрытия в 138,6 иены, до выхода статистики доллар дорожал до 138,64 иены. Курс евро к доллару снижался до 1,0779 доллара с 1,0813 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) на 17.55 мск рос на 0,25%, до 103,46 пункта.

Продажи новых домов в США в апреле увеличились на 4,1% по сравнению с пересмотренным показателем марта — до 683 тысяч. Аналитики ждали снижения показателя до 656 тысяч с изначального уровня марта в 683 тысячи.

В эту среду валютные инвесторы будут оценивать содержание протокола майского заседания ФРС США, по итогам которого регулятор повысил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до 5-5,25% годовых.

В четверг же будет опубликована вторая оценка роста ВВП США в первом квартале. Аналитики ожидают, что минторг страны сохранит оценку увеличения американской экономики на уровне 1,1% в пересчете на год.