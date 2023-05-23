МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника слегка повысился к доллару и юаню: иностранные валюты "закрыли торги" соответственно на отметках 80,14 рубля и 11,34 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар укрепился против большинства валют на фоне комментариев ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 2 копейки, до 80,14 рубля, юаня – на 4 копейки, до 11,34 рубля, евро повысился на 1 копейку, до 86,7 рубля.