МОСКВА, 23 мая – ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник остается в "боковой" динамике: он практически не изменился к доллару и евро и прибавил к юаню, следует из данных торгов. Доллар и юань снизились к рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день снизился на 2 копейки, до 80,14 рубля, юаня — на 4 копейки, до 11,34 рубля, евро повысился на 1 копейку, до 86,7 рубля.

Объем торгов юанями за день составил 91,8 миллиарда рублей против 31,7 миллиарда по евро и 77,1 миллиарда по доллару.

Доллар и евро почти не изменились к рублю, юань сполз на 0,3%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта во вторник продолжает незначительные колебания: повышенная волатильность предыдущих недель затухает, а курс доллара стабилизируется около психологически значимого уровня 80 рублей. Доллар перешел к снижению к иене после выхода данных по рынку недвижимости

"Российская валюта сегодня завершила день нейтрально по отношению к доллару. Его курс остается в узком диапазоне 79,5-81 рубля. На валютном рынке РФ сохраняется относительная безыдейность, в том числе на этом фоне снижается торговая активность", — комментирует Евгений Линчик из УК "Первая".

Стоимость нефти к 20.24 мск росла на 1,8%, до 77,4 доллара за баррель сорта Brent. Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 103,5 пункта, что сигнализирует об ослаблении аппетита к риску на глобальных площадках.

ПРОГНОЗЫ

Поддержку рублю оказывает рост нефтяных цен в мире, а также новости о введении с июня месячного лимита по покупке валюты в рамках продажи активов нерезидентами РФ, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В отсутствие новых принципиально важных новостей курс в среду, вероятно, продолжит двигаться в диапазоне 79,75-80,75 рубля за доллар", — оценивает он.

Среди факторов поддержи рубля на этой неделе можно выделить подготовку экспортеров к выплате НДПИ в конце месяца (ожидается рост продаж валюты ими), говорит Линчик.

"Кроме того, в начале следующего месяца ЦБ повысит нормативы обязательного резервирования для коммерческих банков, что является настройкой денежно-кредитной политики. Таким образом, регулятор ужесточает монетарную политику для сдерживания инфляции. Для рубля это позитивный фактор", — добавляет он.