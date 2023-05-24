МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Подавляющему числу россиян небезразличен курс валюты, при этом более половины граждан считают, что оптимальный для них курс — не более 50 рублей за доллар, говорится в исследовании онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia), которое есть у РИА Новости. Опрос показал, сколько россиян сажают огород из необходимости

"Большинство опрошенных (62,5%) считают — лучше всего, если стоимость доллара не будет превышать 50 рублей", — выяснили аналитики сервиса, опросив в мае 1,5 тысячи совершеннолетних россиян.

Каждый шестой (17,3%) считает, что оптимальный курс — 50-60 рублей за доллар, каждый десятый (10,2%) — 60-70 рублей, на доллар по 70-80 рублей согласны 4,3% опрошенных. "А 2,8% сочли выгодным курс доллара на уровне свыше 80 рублей. Остальные 2,9% затруднились с ответом", — отметили аналитики.

Курс валюты небезразличен подавляющему большинству респондентов — таких 72,2%. Однако почти треть (27,8%) этот вопрос не интересует. В то же время о накоплениях в долларах рассказали лишь 9,2% опрошенных. Напротив, у остальных 90,8% их нет.

"По большей части обычный среднестатистический житель России заинтересован в укреплении национальной валюты. И прежде всего потому, что в его глазах укрепление рубля к доллару влечет за собой уменьшение стоимости импортных товаров или тех, что производятся в России, но имеют много импортных комплектующих", — заключили аналитики сервиса.