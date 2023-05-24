2023-05-24T07:13:59+03:00
2023-05-24T07:13:59+03:00
2023-05-24T07:13:59+03:00
2023
https://1prime.ru/Forex/20230524/840668015.html
Доллар дорожает к рублю на открытии торгов
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Курс рубля в начале торгов среды снижается по отношению к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 19 копеек, до... ПРАЙМ, 24.05.2023
валюта, рынки, новости, доллар, евро, валюта, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается по отношению к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 19 копеек, до 80,32 рубля, курс юаня — на 1 копейку, до 11,35 рубля; курс евро снижается на 4 копейки, до 86,66 рубля.