МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды снижается по отношению к доллару и юаню, следует из данных Московской биржи. Что выберет ФРС из трех зол?

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск растет на 19 копеек, до 80,32 рубля, курс юаня — на 1 копейку, до 11,35 рубля; курс евро снижается на 4 копейки, до 86,66 рубля.