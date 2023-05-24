МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в среду утром опускается после роста днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Мишустин оценил использование рубля в расчетах между Россией и Китаем

По состоянию на 7.47 мск курс евро к доллару увеличивается до 1,078 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,077 доллара, курс доллара к иене опускается до 138,41 иены со 138,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,04%, до 103,44 пункта.

Днем ранее, в частности, к евро доллар подорожал на 0,4%. А индекс показал рост на 0,33%.

В понедельник прошла встреча президента США Джо Байдена и спикера палаты представителей на тему возможного увеличения максимально возможного объёма госдолга, дабы избежать дефолта по обязательствам. По итогам этих переговоров решения так и не было выработано, и уход вследствие этого трейдеров от риска парадоксальным образом повысил привлекательность наиболее "надёжных" долларовых ценных бумаг, а значит, и самой американской валюты.

Рынки также ждут вечером публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике ФРС, после того как на том заседании регулятор в очередной раз повысил учетную ставку, что может отразиться на курсе доллара.