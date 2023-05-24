МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Китайский юань в среду упал до минимума почти за шесть месяцев против доллара США и растерял весь рост, достигнутый с начала года против корзины валют торговых партнеров, на фоне новых признаков усиления напряженности в китайско-американских отношениях. Аналитик оценил способность юаня заменить доллар в расчетах России и Китая

Трейдеры отмечают, что давление на юань оказывает также высокий спрос на доллар. При этом они не заметили никаких действий со стороны государственных банков, которые были бы нацелены на замедление падения национальной валюты.

"Темп снижения юаня сейчас может быть более важен, чем какие-то конкретные уровни", — говорит один из трейдеров.

Во вторник председатель представитель комитета по Китаю палаты представителей конгресса США сказал, что Министерству торговли следовало бы ввести торговые ограничения в отношении китайского производителя чипов памяти Changxin Memory Technologies в ответ на введенный Пекином ранее на этой неделе запрет на продажу в Китае некоторых чипов американского производителя Micron Technology Inc.

Ограничения, введенные в Китае против Micron — последний из шагов, предпринятых в рамках усугубляющегося торгового противостояния двух крупнейших мировых экономик.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс юаня на минимуме почти за шесть месяцев 7,0560 за доллар, что на 0,33% слабее фиксинга предыдущего дня 7,0326.

Опрошенные Reuters экономисты полагали, что срединный курс составит 7,0566. Валютные же трейдеры отметили, что установленный курс соответствует их ожиданиям.

"Отсутствие реакции со стороны властей через ежедневную фиксацию срединного курса юаня создает впечатление, что в Пекине решил сдержать обещание, позволив рынкам играть более значительную роль в определении котировок, — говорит Кристофер Вон, валютный стратег-аналитик OCBC Bank. — В некоторой степени это предполагает, что такое 'последовательное' ослабление юаня вписывается в допустимые рамки регуляторов".

Более низкий срединный курс юаня потянул вниз торгово-взвешенный индекс CFETS, отражающий динамику китайской валюты против корзины валют основных торговых партнеров Китая. Индекс упал до самой низкой отметки с 26 декабря 98,51, фактически утратив все завоевания с начала текущего года. Доллар опускается к основным валютам в среду

На континентальных торгах спот-рынка пара доллар США/китайский юань открылась по 7,0650. В ходе торгов пара поднималась до 7,0693, самой высокой точки с 1 декабря 2022 года. На момент написания статьи пара торговалась по 7,0577, ниже уровня закрытия предыдущей сессии.

Трейдеры также отмечают, что скоро начнется традиционный период выплаты дивидендов, что может оказать дополнительное давление на юань. В период с мая по июль торгуемые на иностранных биржах компании обычно покупают доллары, чтобы выплатить дивиденды иностранным акционерам.

Между тем государственная газета Economic Daily предположила в опубликованном в среду материале, что юань вряд ли будет демонстрировать высокую волатильность, поскольку фундаментальные экономические показатели Китая, его платежный баланс и размер его валютных резервов в целом стабильны.

К середине торгового дня индекс доллара упал до 103,465 с уровня закрытия предыдущей сессии 103,488, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 7,0668.