МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Рубль перешел к небольшому укреплению в первой половине среды после несущественных изменений курса в самом начале торгов, следует из данных Московской биржи. Доллар опускается к основным валютам в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.01 мск снижается на 15 копеек, до 79,98 рубля, юаня — на 2 копейки, до 11,31 рубля, евро — на 40 копеек, до 86,30 рубля.

В самом начале торгов курс доллара рос на 19 копеек, юаня — на 1 копейку, до 11,35 рубля, курс евро снижался на 4 копейки, до 86,66 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1%, до 77,6 доллара за баррель.

"По-прежнему от рублевых пар ожидаю консолидацию на текущих уровней с небольшим отклонением в пределах 50 копеек. Если по итогам среды курс доллара опустится ниже 80,6 рубля, то к пятнице можно рассмотреть тест отметки в 79 рублей", — говорит финансовый аналитик Bit River Владислав Антонов.

Егор Жильников из Промсвязьбанка в свою очередь отметил, что на данный момент курс доллара продолжает двигаться в узком диапазоне 79,5-80,5 рубля. Аналитик полагает, что сегодня ожидать повышения волатильности на рынке также не приходится, по его мнению, курс доллара сегодня останется у отметки в 80 рублей.