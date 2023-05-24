ДОХА, 24 мая — ПРАЙМ. Директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева не ожидает скорой замены доллара как основной валюты на сегодняшний день на другую валюту. Аналитик оценил способность юаня заменить доллар в расчетах России и Китая

"Мы не ожидаем скорой замены доллара в международных расчетах в виду крепости экономики США и глубины их рынка капитала", — заявила она, выступая в среду на Катарском экономическом форуме.

С ее мнением согласен и министр финансов Катара Али аль-Кувари. Он заявил во время форума, что Катар не намерен переходить в расчетах с другими странами на какие-то другие валюты, поскольку "его политика привязки к доллару в международных расчетах показала свою эффективность".

"Доллар США останется постоянной валютой в международных расчетах из-за его стабильности и повсеместного приема долларов в виду сильной экономики США. Мы не видим необходимости менять свою валютную политику, так как для нас использование доллара является наиболее эффективным", — отметил аль-Кувари.