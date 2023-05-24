МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Стоимость фунта стерлингов к доллару опускается после выхода данных об инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в Великобритании замедлилась до 8,7 процента

По состоянию на 13.16 мск курс фунта к доллару снижается до 1,2375 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2414 доллара.

В то же время курс евро к доллару уменьшается до 1,0755 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0770 доллара, курс доллара к иене опускается до 138,51 иены со 138,59 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,19%, до 103,69 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на данные о потребительских ценах в Великобритании. Годовая инфляция в стране по итогам апреля замедлилась до 8,7% с 10,1% месяцем ранее. Но аналитики прогнозировали годовую инфляцию на уровне 8,2%.

Кроме того, инвесторы находятся в ожидании публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы США.