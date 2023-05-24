МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду продолжает стабилизироваться к основным торгуемым на Московской бирже инвалютам, сохраняя "боковую" динамику, преобладавшую в предыдущие несколько дней, следует из данных торгов. Мишустин оценил использование рубля в расчетах между Россией и Китаем

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск повышался на 6 копеек, до 80,20 рубля, евро терял 15 копеек, до 86,55 рубля, юаня поднимался на 2 копейки, до 11,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составлял 73 миллиарда рублей против 29,9 миллиарда по евро и 54 миллиардов по доллару.

Доллар при этом повышался к рублю в пределах 0,1%, юань – на 0,2%, евро снижался на 0,1%.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в среду мало меняется, продолжая тенденцию стабилизации нескольких предыдущих дней, оставаясь около ключевой отметки 80 рублей за доллар. Рубль на Мосбирже перешел к росту

"Внешний фон для рубля остается благоприятным за счет сохранения восходящей динамики нефти, обновляющей трехнедельные вершины. Дополнительную поддержку рублю оказывает приближение налогового периода. Однако пока российская валюта довольно сдержанно и нестабильно отыгрывает этот позитив, оставаясь в "боковике", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Стоимость нефти к 16.29 мск росла на 1,8%, до 78,2 доллара за баррель сорта Brent. Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 103,5 пункта.

Игроки российского валютного рынка обращают внимание на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

ПРОГНОЗЫ

С развитием тренда на замещение доллара в трансграничных расчетах России на рубли и национальную валюту стран-партнеров, курс рубля к доллару будет все больше определяться через кросс-курс к другим валютам, а именно, к юаням, прогнозирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Прослеживается краткосрочная тенденция на ослабление юаня при более умеренном, чем в паре доллар-рубль, снижении средних объемов торгов. Ослабление юаня можно связать с достаточно существенным снижением курса юаня на форексе. Вероятный диапазон курса юаня на краткосрочном горизонте 11,2-11,7 рубля. Границы диапазона курса доллара при этом: 78,5-81,7 рубля", — ожидает он.

Для курса доллара пока остается актуальным диапазон в 79,5-80,5 рубля, но к концу недели рубль еще может показать укрепление на фоне усиления продаж валюты экспортерами под уплату майских налогов, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".