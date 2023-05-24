Рубль в среду остается в боковике, продолжая стабилизироваться к основным валютам
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду продолжает стабилизироваться к основным торгуемым на Московской бирже инвалютам, сохраняя "боковую" динамику, преобладавшую в предыдущие несколько дней, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.29 мск повышался на 6 копеек, до 80,20 рубля, евро терял 15 копеек, до 86,55 рубля, юаня поднимался на 2 копейки, до 11,35 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Объем торгов юанями при этом составлял 73 миллиарда рублей против 29,9 миллиарда по евро и 54 миллиардов по доллару.
Доллар при этом повышался к рублю в пределах 0,1%, юань – на 0,2%, евро снижался на 0,1%.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Курс российской валюты в среду мало меняется, продолжая тенденцию стабилизации нескольких предыдущих дней, оставаясь около ключевой отметки 80 рублей за доллар.
"Внешний фон для рубля остается благоприятным за счет сохранения восходящей динамики нефти, обновляющей трехнедельные вершины. Дополнительную поддержку рублю оказывает приближение налогового периода. Однако пока российская валюта довольно сдержанно и нестабильно отыгрывает этот позитив, оставаясь в "боковике", — комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Стоимость нефти к 16.29 мск росла на 1,8%, до 78,2 доллара за баррель сорта Brent. Впрочем, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилен около 103,5 пункта.
Игроки российского валютного рынка обращают внимание на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о том, что 70% трансграничных расчетов между РФ и КНР уже проводятся в национальных валютах, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".
ПРОГНОЗЫ
С развитием тренда на замещение доллара в трансграничных расчетах России на рубли и национальную валюту стран-партнеров, курс рубля к доллару будет все больше определяться через кросс-курс к другим валютам, а именно, к юаням, прогнозирует Александр Фетисов из Россельхозбанка.
"Прослеживается краткосрочная тенденция на ослабление юаня при более умеренном, чем в паре доллар-рубль, снижении средних объемов торгов. Ослабление юаня можно связать с достаточно существенным снижением курса юаня на форексе. Вероятный диапазон курса юаня на краткосрочном горизонте 11,2-11,7 рубля. Границы диапазона курса доллара при этом: 78,5-81,7 рубля", — ожидает он.
Для курса доллара пока остается актуальным диапазон в 79,5-80,5 рубля, но к концу недели рубль еще может показать укрепление на фоне усиления продаж валюты экспортерами под уплату майских налогов, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/Forex/20230524/840673786.html